Після чергових матчів відбіркового циклу дві європейські збірні — Німеччина та Нідерланди — забезпечили собі місце у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року. Таким чином кількість кваліфікованих команд зросла до 34.

Оновлений список учасників виглядає так:

Азія (AFC)

Австралія

Іран

Йорданія (дебют)

Катар

Корея

Саудівська Аравія

Узбекистан (дебют)

Японія

Африка (CAF)

Алжир

Єгипет

Гана

Кабо-Верде (дебют)

Кот-д'Івуар

Марокко

ПАР

Сенегал

Туніс

Північна та Центральна Америка (CONCACAF)

Канада

Мексика

США

Південна Америка (CONMEBOL)

Аргентина

Бразилія

Еквадор

Колумбія

Парагвай

Уругвай

Океанія (OFC)

Нова Зеландія

Європа (UEFA)

Англія

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

Португалія

Франція

Хорватія

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.