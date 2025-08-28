Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
У Києві відбулося жеребкування чергового раунду
Фото: УАФ
Сьогодні, 28 серпня, о 14:00 у Києві пройшло жеребкування стадії 1/16 фіналу Кубка України.
На цьому етапі в боротьбу вступають 32 команди, серед яких вперше підключаються представники країни в єврокубках, а саме київське Динамо, донецький Шахтар, Олександрія та житомирське Полісся.
У розіграші візьмуть участь: 11 клубів УПЛ, 12 представників Першої ліги, 4 команди із Другої ліги, а також 5 колективів аматорського рівня.
За підсумками процедури жеребкування було сформовано 16 пар учасників турніру.
- Колос (Полонне, Хмельницька обл.) — Металіст 1925 (Харків)
- Металург (Запоріжжя) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
- Інгулець (Петрове) — Поділля (Хмельницький)
- Полісся (Ставки, Київська обл.) — Шахтар (Донецьк)
- Нива Вінниця — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
- Лісне (Київ) — Олімпія (Савинці, Полтавська обл.)
- Чернігів — Кривбас (Кривий Ріг)
- Локомотив (Київ) — Верес (Рівне)
- Олександрія — Динамо (Київ)
- Лівий берег (Київ) — Вікторія (Суми)
- Рух (Львів) — Полісся (Житомир)
- Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) — Чорноморець (Одеса)
- Металіст (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)
- Агробізнес (Волочиськ) — Денгофф (Денихівка, Київська обл.)
- Буковина (Чернівці) — Карпати (Львів)
- Полтава — Нива Тернопіль
