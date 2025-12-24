Основний воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник поділився своїми цілями на період роботи під керівництвом Арди Турана.

Футболіст також зазначив, що прагне проявити себе на найвищому рівні та мріє про перехід до Англійської Прем'єр-ліги або іспанської Ла Ліги. Цитує Різника Футбол 24.

«Які цілі? Перемагати і допомагати команді. Особисто від себе – допомагати всім, чим можу і де можу. Що буде далі – я не знаю, життя покаже. Зараз я добре почуваюся в Шахтарі, мені комфортно, все супер.

Завжди хочеться грати на найвищому рівні. Хотілося б пограти і в АПЛ, і в Іспанії – там теж дуже сильний чемпіонат. Та, загалом, всі топ-5 ліг – це високий рівень, хороші команди і сильний футбол. Тут навіть не потрібно нічого доводити».