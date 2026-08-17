Родрі: «Грати за Барселону — це мрія»
Хавбек прокоментував свій майбутній перехід
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі прибув до аеропорту Барселони. Очікується, що найближчим часом хавбек офіційно завершить перехід до каталонського клубу.
Після прильоту футболіст поділився емоціями від майбутнього трансферу. Слова наводить Mundo Deportivo.
Дуже радий сюди прибути. Це були виснажливі дні, але я щасливий бути тут. Грати за Барселону — моя мрія. Ми прагнемо виграти Лігу чемпіонів та всі інші трофеї.
Барселона домовилася з Манчестер Сіті щодо Родрі.