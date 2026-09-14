Ексгравець Барселони та Ліверпуля підписав контракт із Сантосом
Філіппе Коутіньо уклав угоду до 2026 року
Бразильський півзахисник Філіппе Коутіньо став гравцем Сантоса. Про укладення угоди до кінця 2026 року клуб повідомив у соціальній мережі X.
Ласкаво просимо до Королівства футболу, Коутіньйо. Вперед!
Останньою командою 34-річного хавбека був Васко да Гама. Перехід відбувся за особистого сприяння нападника Сантоса Неймара.
Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 2,5 млн євро.
Неймар рятує рідний Сантос. Бразилець особисто погасив борги клубу заради нових трансферів.
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