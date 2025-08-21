Павло Василенко

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо дав зрозуміти одному зі своїх гравців: настав час визначитися з майбутнім. Під прицілом опинився Родріго, який уже кілька місяців перебуває у центрі трансферних чуток.

Нещодавно Реал обіграв Осасуну з рахунком 1:0. Переможний гол з пенальті забив Кіліан Мбаппе. Та після матчу увага ЗМІ була прикута не до француза, а до футболістів, що залишилися на лаві запасних. І саме Родріго став головною темою обговорення.

За інформацією Marca, найближчі дні стануть вирішальними для майбутнього бразильця. Ключовим може стати поєдинок проти Ов’єдо у неділю, де Родріго, ймовірно, отримає шанс вийти з перших хвилин. Якщо він переконає тренерський штаб у своїй корисності, то залишиться в Реалі. В іншому випадку – двері для трансферу відчинені.

Інтерес до нападника великий: головним претендентом вважається лондонський Арсенал, готовий викласти близько 80 мільйонів євро. Ситуацію уважно моніторить і Манчестер Сіті.