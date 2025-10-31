Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін пропустить матч 11 туру Ла Ліги проти Валенсії.

Це випливає з офіційної заявки команди, складеної головним тренером Хабі Алонсо на зустріч із «кажанами».

Нагадаємо, що у попередньому домашньому поєдинку з Барселоною (2:1) Лунін, перебуваючи в запасі, отримав червону картку за активну участь у масовій сутичці на останніх хвилинах. Реал намагався через апеляції скасувати дискваліфікацію, але, схоже, спроба не мала успіху.

Цього сезону український воротар поки не провів за основну команду жодної хвилини ігрового часу. Матч із Валенсією відбудеться у суботу, 1 листопада, початок о 22:00 за київським часом.