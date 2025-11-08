Італійський опорний півзахисник Браян Крістанте продовжує виступати за Рому за контрактом, розрахованим до літа 2027 року.

Раніше у клубі обговорювали майбутнє 30-річного гравця і навіть розглядали можливість обміну з туринським Ювентусом минулого літа, але тепер пріоритетним завданням стало збереження футболіста.

Цього сезону Крістанте провів 13 матчів, відзначився одним голом та однією результативною передачею, закріпивши за собою статус основного гравця команди під керівництвом Джан П'єро Гасперіні.

Все це призвело до того, що Рома більше не планує прощатися з півзахисником найближчим часом і готова обговорювати продовження контракту, яке може бути оформлене до 2028 року.

Раніше футболіст Роми відзначив Довбика після перемоги над Рейнджерс.