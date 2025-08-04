Британський журналіст Дункан Кастлс повідомив, що ПСЖ впевнені, в тому, що центральний захисник Борнмута Ілля Забарний незабаром опиниться саме у їхньому складі.

За його інформацією, спочатку клуб із півдня Англії погодився на пропозицію Тоттенхема у розмірі 70 мільйонів євро за українського футболіста. Однак, незважаючи на таку активність лондонців, їхня спроба переманити Забарного провалилася. Кастлс наголосив, що тепер шлях українця лежить до Парижа, і його перехід до ПСЖ це лише питання часу.

«Парі Сен-Жермен наразі впевнений у завершенні угоди із Борнмутом щодо переходу українського центрального захисника Іллі Забарного. Домовленість із 22-річним гравцем діє вже кілька місяців. Борнмут прийняв пропозицію від Тоттенгема у розмірі 70 мільйонів євро, що стало б рекордною для клубу сумою. Власник клубу Білл Фолі тиснув на технічний персонал Борнмута, щоб той встановив клубний рекорд, продавши Забарного. Наскільки я розумію, їхні спроби переконати гравця перейти у «Тоттенгем» замість ПСЖ провалилися, і угоду має бути укладено скоро. Він перейде у стан найкращої команди Європи, а не чинного переможця Ліги Європи», – сказав Кастлс в ефірі Transfers Podcast.

Раніше повідомлялося, що Забарний виступив категорично проти трансферу в Тоттенхем.