Український форвард Артем Довбик, який виступає за Рому, міг змінити клуб, адже у його послугах був зацікавлений Мілан.

Обговорювалися різні варіанти угоди, проте вона залежала від однієї умови, а саме відхід форварда россонері Сантьяго Хіменеса.

Клуби вели переговори щодо обміну футболістами. Мілан погоджувався включити в оренду Хіменеса пункт про подальший викуп, чого вимагала Рома. Але в результаті італійці призначили на мексиканця значний цінник 45 мільйонів євро, що повністю зірвало потенційний трансфер, про це аовідомило La Repubblica.

Цього сезону Довбик встиг провести два поєдинки за Рому в Серії А, провівши на полі сумарно 33 хвилини. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2029 року, а за даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше журналіст прокоментував зірванний перехід Довбика в Мілан.