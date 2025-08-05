Роналду і Джорджина спровокували нову хвилю чуток про весілля
На фото у соцмережах Родрігес помітили обручку та підозрілі символи
близько 1 години тому
Джорджина Родрігес і Крішітану Роналду / фото - getty
Форвард Аль-Насра Криштіану Роналду та його давня супутниця Джорджина Родрігес знову викликали обговорення серед шанувальників. У мережі активно обговорюють можливе таємне весілля пари після того, як Джорджина опублікувала серію нових світлин.
На одному з фото фанати звернули увагу на обручку на безіменному пальці Джорджини. Крім того, у кадрі помітно сукню, що нагадує весільну, а також подушку з ініціалами КР і ДжР — ймовірно, символічний натяк на їхній союз.
Роналду та Джорджина разом уже дев’ять років. Пара виховує п’ятьох дітей, троє з яких народжені за допомогою сурогатного материнства.
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