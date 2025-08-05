Форвард Аль-Насра Криштіану Роналду та його давня супутниця Джорджина Родрігес знову викликали обговорення серед шанувальників. У мережі активно обговорюють можливе таємне весілля пари після того, як Джорджина опублікувала серію нових світлин.

На одному з фото фанати звернули увагу на обручку на безіменному пальці Джорджини. Крім того, у кадрі помітно сукню, що нагадує весільну, а також подушку з ініціалами КР і ДжР — ймовірно, символічний натяк на їхній союз.

Роналду та Джорджина разом уже дев’ять років. Пара виховує п’ятьох дітей, троє з яких народжені за допомогою сурогатного материнства.

Раніше, Аль-Наср завдяки голу Роналду обіграв Тулузу.