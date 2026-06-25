«Його пристрасть не змінилася»: Джорджіна Родрігес розповіла про ставлення Роналду до футболу в 41 рік
Кохана КріРо заявила, що зірковий футболіст може грати до 50 років
близько 1 години томуПідписатися в
Джорджіна Родрігес, кохана нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду, висловилася про кар'єру та мотивацію 41-річного футболіста.
Вона зазначила, що попри всі досягнення, пристрасть португальця до футболу залишається незмінною, а його фізична форма та професійне ставлення дозволяють залишатися у грі ще тривалий час. Слова наводить contodonetflix.
Я часто кажу Кріштіану: «У тебе вже є все, давай трохи більше насолоджуватися життям. А він мені відповідає: «Ви для мене – все, але футбол – це моя пристрасть. Дивовижно, але його пристрасть до футболу не змінилася з того дня, коли ми познайомилися.
Він ніколи себе не шкодує. Люди запитують його, коли він завершить кар’єру. Чесно кажучи, він може грати до 50 років.
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