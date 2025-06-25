Павло Василенко

Кріштіану Роналду продовжить контракт з Аль-Насром. Нову інформацію про стан португальського нападаючого надав інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, контракт футболіста, що закінчується, із саудівським клубом буде продовжено. Йдеться про продовження на рік або навіть на два роки, якщо цього забажає сам гравець.

Остаточні деталі співробітництва обговорюються. Офіційна заява з цього приводу очікується найближчими днями.

40-річний Роналду зіграв 105 матчів за Аль-Наср, забивши 93 м'ячі та віддавши 19 результативних передач. Він третій бомбардир історія саудівської команди за кількістю голів.