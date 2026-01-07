Новий головний тренер Челсі Ліам Росеньор поділився баченням стилю гри, який прагне поставити в лондонському клубі. У вівторок сині офіційно оголосили про підписання контракту зі спеціалістом до 2032 року. Раніше Росеньор очолював французький Страсбург.

Я хочу, щоб мене запам’ятали як тренера-переможця, який постійно виграє.

Я прийшов із клубу, де середній вік гравців становив, здається, 20,8 року — це був наймолодший склад у Європі. Тут, думаю, футболісти трохи старші й досвідченіші, але сила молодості полягає в енергії, цілеспрямованості, фізичній готовності та інтенсивності. Я хочу, щоб уболівальники побачили все це. Я хочу, щоб ми грали у швидкий, атакувальний футбол.

Я хочу, щоб уболівальники вдома схоплювалися з місць у перші десять хвилин і відчували хвилю за хвилею. Коли я грав проти таких футболістів, як Ессьєн, Лемпард, Дрогба, Роббен, Джо Коул, то відчував, що приїзд на Стемфорд Брідж — це справді дуже складно. Я хочу створити таке саме відчуття тут. Я хочу, щоб ми були активними, сміливими й безстрашними, тоді ми зможемо провести разом чудовий період.