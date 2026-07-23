Ротань і Пономарьов визначилися зі складами Полісся та ЛНЗ на матчі з Копенгагеном і Гентом
Чи здивували тренери українських клубів перед стартом у Лізі конференцій
5 хвилин томуПідписатися в
Житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ сьогодні проведуть перші поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Команда з Житомира зіграє на виїзді проти Копенгагена. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. ЛНЗ о 21:30 зустрінеться з бельгійським Гентом. На обидва матчі вже визначилися стартові одинадцятки українських клубів.
👥 Склади команд
🐺 Полісся: Бущан, Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко, Томандзото, Андрієвський, Федор, Назаренко, Андраде, Краснопір.
🔄 Запасні: Кудрик, Дробот, Гришкевич, Майсурадзе, Кравченко, Бабенко, Шепелєв, Емерллаху, Брагару, Велетень, Філіппов, Гайдучик.
⚡️ ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв, Рябов, Якубу, Пастух, Ассінор, Кузик, К. Девід.
🔄 Запасні: Ледвій, Самойленко, Смотрицький, Дайко, Микитишин, Твердохліб, Кравчук, Де Паула, Доник, Кітела, Цара.
Раніше XSport розповідав, де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ – Гент, а також гру Полісся – Копенгаген.