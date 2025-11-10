Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився емоціями у зв'язку з перемогою над колишнім клубом у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії (3:0). Слова фахівця передає пресслужба житомирян.

Це місце, яке для мене, можна так сказати, рідне. Я тут ріс як тренер, починав кроки в клубній кар’єрі, і для мене цей уболівальник, цей стадіон — він буде завжди особливим. Дуже приємно сюди приїжджати. Звісно, не хочеться десь, скажімо так, погіршувати ситуацію там, де ми перемогли. Я думаю, що якраз цей результат — це професійна робота кожного. І я думаю, що уболівальник не сильно засмутиться.

Але важливо, мабуть, сьогодні казати про Полісся, про нашу команду. Ми дійсно були сьогодні готові до матчу. Ми були, у першу чергу, готові від характеру і потім — загалом. Я дуже задоволений хлопцями, що вони з перших хвилин були мотивовані, готові до протистояння. Ви бачили, саме поле сьогодні було не найкращої якості, де, звісно, також виходять на перший план стандарти. Ми сьогодні в цьому компоненті були сильніші за суперника.

Я думаю, що завжди якийсь компонент, коли покращується, — це результат певної роботи. Тому ми працюємо над цим. Сьогодні нам ці стандарти допомогли. Тим паче, я вже сказав, що якраз на такому полі — в’язкому, нерівному — дуже важливо підходити до стандартів на 100% готовими.