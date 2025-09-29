Головний тренер Полісся Руслан Ротань після трьох поспіль нічиїх у Рівному нарешті здобув перемогу (4:1) на стадіоні Авангард і поділився враженнями від матчу проти Вереса.

Після кубкової поразки у нас з хлопцями була розмова, і я сказав, що потрібно додавати в налаштуванні, бути готовими до гри на 100%. Тому сьогодні із цим не було проблем. Ми точно заслужили на цю перемогу. Тому я вдячний хлопцям. Вони сьогодні з перших хвилин були зібрані, ми вирішили долю гри ще в першому таймі.

Чи був цей матч принциповим особисто для мене після кількох нічиїх поспіль у Рівному з Олександрією? У жодному разі. Хотілося просто тримати свій рівень гри. Зараз ми ще перебуваємо на стадії становлення. Ви самі це бачите, у кубковій грі і сьогодні – це були дві різні команди.

Верес – дуже хороша команда. Їм непросто забити чотири м’ячі. Тому ми дуже задоволені таким результатом.

Щодо емоційності – емоції, мабуть, були потрібні, щоб хлопців підбадьорювати. Це боротьба за те, щоб ми були ментально на сто відсотків готові до матчу, боротьби, – сказав Ротань.