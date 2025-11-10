Головний тренер Полісся Руслан Ротань висловився щодо швидких голів у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії (3:0). Слова фахівця передає пресслужба житомирян.

Швидкі голи – це результат настрою, готовності до матчу, готовності до того, з чим ми повинні зіштовхнутися. Команда була мотивована, сконцентрована з перших до останніх хвилин, тому сьогодні маємо такий результат. Дуже важливо, що цей матч був зіграний на нуль, це завжди додає впевненості. Такі матчі ми повинні продовжувати грати, коли рахунок 2:0, 3:0 — грати для вболівальника, отримувати від цього задоволення. У принципі, те, що сьогодні й було.

Я почав і завершив переможну серію Олександрії з Поліссям? Я думаю, що ми, мабуть, усі професіонали. Починалося в Поліссі й сьогодні це закінчилося в Поліссі. Можливо, тут є якийсь зв’язок, але я б це розділив. Є Олександрія, є Полісся, є команда, з якою потрібно працювати й кожного дня, кожну гру, кожне тренування покращуватися — це найголовніше.