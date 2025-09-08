Ротань — про перші місяці роботи на чолі Полісся: «Ми мусимо виправити ситуацію»
Наставник Полісся Руслан Ротань поділився своїми враженнями та оцінкою роботи команди у перші місяці перебування у житомирському клубі.
«Розуміли, що готувались, в першу чергу, до єврокубкових матчів і до чемпіонату України. Першу частину, яка була, вдалою не назвеш, тому що хотілось досягти максимальних результатів. Це стосується і єврокубків, і чемпіонату України. Ми маємо результат, маємо дивитись вперед, виправляти помилки, покращуватись. В принципі, ми цим займаємось.
Міжнародна пауза нам допоможе прийти в себе, оговтатись від поїздок. Постійно були на колесах, гра, знову на колесах — без відновлення. Це дуже тяжко.
Можливо, потрібно буде щось змінювати в нашому регламенті. Бачите, як тяжко даються єврокубкові матчі для українських команд. На початковому етапі, де є кваліфікація, треба підходити з розумінням.
Щодо чемпіонату, то ми не розраховували на місце, на якому знаходимось. Але знову ж таки, пауза повинна піти на користь. Ми мусимо виправити ситуацію. Ми працюємо 2,5 місяці. Є трохи розуміння — це великий плюс. Зараз формується ідея команди», — сказав Ротань на прес-конференції.
