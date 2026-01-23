Наставник житомирського Полісся Руслан Ротань заявив, що вважає за краще не повертатися до поєдинку проти львівського Руху, в якому головного тренера вовків видалили з поля за різкі висловлювання на адресу головного арбітра.

«Звісно, що Рух – і кубковий, і в чемпіонаті. Вони по-різному не дали позитиву. Мабуть, то були не наші дні. Перший матч в нас зовсім не вийшов, другий тим паче. Про другий матч хотів би менше говорити. Я вважаю, що навіть у меншості ми виглядали краще за Рух, але не змогли навіть вдесятьох дотиснути суперника. Розумію, що я зробив неправильно, а що роблю правильно. Я вибачився на комітеті та перед вболівальниками за свою поведінку. Розумію, що не можу себе так вести, потрібно бути стриманішим.

Проте тренер – це також команда, я хочу захищати своїх хлопців, які віддають кров і піт за перемогу. В таких матчах не повинно бути моментів, не пов’язаних з чистою конкуренцією. Футбол повинен бути справедливим. Я завжди люблю справедливість: в житті, на тренуваннях, на футбольному полі. Моя поведінка була пов'язана тільки зі справедливістю», – розповів Ротань для клубної пресслужби.