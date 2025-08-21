Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився думками після розгромної поразки у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини (0:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, що це найскладніший суперник у моїй тренерській кар’єрі. Це за останні три роки суперник, який грав два рази в фіналі Лиги конференцій, один раз в минулому сезоні доходить до півфіналу. Тому це рівень.

Вони сьогодні показали, що це рівень, забиваючи кожний момент, який був. Рахунок сьогодні говорить про клас Фіорентини, але я хочу хлопцям зробити комплімент. Те, що вони не заслуговували на таку поразку з рахунком 0:3. Що ми, мабуть, заслужили як мінімум на один гол.

Щось поки що не залітає ворота. Це є клас, над цим потрібно працювати. І якраз такі матчі, мабуть, дають досвід, дуже великий досвід. Тому що, дійсно, суперник сьогодні нам показав свій клас і свою майстерність.

Щодо лівого флангу захисту, то ми маємо проблему. У нас є червона картка у Михайличенка на сьогоднішній матч. Він дискваліфікований був.

Ми думали, що буде цю позицію закривати Крушинський, але вчора на тренуванні він зазнав травми, потягнув м'яз. І в нас іншого виходу не було, як довірити молодому Корнійчуку.

Я його вітаю з дебютом. Мабуть, такого дебюту не побажаєш навпаки. Не дивлячись на результат, все-таки він достойно виглядав. І такі матчі зроблять його і команду сильніше.

Ми сьогодні хотіли бути на м'ячі, розуміли, проти кого граємо, але хотіли бути компактними. Тому цей швидкий гол, не скажу, що він нас вивів з рівноваги, тому що ми мали два моменти при рахунку 1:0. І, мабуть, хочеться сказати, що при рахунку 1:0, мені здається, потрібно подивитися. Коли другий нам м'яч забивав, то повинно бути все навпаки. Замість пенальті в їхні ворота ми отримуємо другий гол. Дійсно, це трошки якось несправедливо.

Але маємо те, що маємо. Отримали більшість в кінці першого тайму, на другий тайм вийшли в більшості. Мабуть, єдине, що мені не сподобалось, те, що ми не змогли цією більшістю розпоряджатися. Особливо стосовно центральних захисників і розуміння крайніх захисників в цих епізодах. Тому що третій м'яч сам показує принцип того, що ми закрили суперника. Ми повинні були просувати м'яч швидше з флангу на фланг, шукати зони, доставляти у штрафний майданчик.

Але коли ми губимо, коли суперник вибиває його просто, ми просто повинні одного форварда контролювати. Як мінімум перед ним і за ним. Ми, на жаль, цього не зробили. І якраз цей момент показав, що над чим потрібно працювати. Хоча ми і до цього вже працювали над цим. Показували, що це дуже важливий момент балансу. На жаль, зазори, які ми робимо, ми не хочемо так грати. Ми хочемо відбирати одразу там м'ячі. Тим паче, коли ти маєш чисельну перевагу, ми повинні були повертати. І третій гол, на майбутнє, нелогічний, ми просто не повинні допускати такого.

Ти заслуговуєш більшого, але тобі поки що це не дається. Потрібно просто вперто йти до своєї цілі, покращуватись. Я ще раз кажу, що рахунок матчу не повинен змушувати братися за голову нас і вболівальників, і, в першу чергу, нас, тренерів. Ніхто не розуміє, що 0:3 – це все пропало.

Сьогодні було досить багато якісних моментів, які ми ще будемо покращувати. Ми не допустимо, як мінімум що стосується оборони, таких моментів, у яких ми пропускали. Там могли б подивитися… Тому я згоден десь і з вболівальниками також. Рахунок міг бути 3:3, але потрібна майстерність, яка була сьогодні у Фіорентини, і трошки фарт. Його сьогодні не було у нас.

Зараз, перше, хлопці видихнуть, мабуть, за цей час. У них з'явиться хоч трошки вільної часу, і потрібно відновитися. Переїзди, ігри, вони трошки фізично виснажують. І навіть сьогодні було видно, що суперник був свіжіший за нас. Але ми це очікували, і ми не хочемо жалітися на такі моменти.

Наступний поєдинок – це перевірка для нас. Які ми робимо висновки, як ми реагуємо на таку поразку. Тому що, я ще раз повторюю, поразку ми з таким рахунком сьогодні не заслуговували. І потрібно вийти, показати, в першу чергу, командний дух і те, що ми не проста команда з таким грізним суперником. А там буде видно.

Перед матчем Стефано Піолі сказав, що пам'ятає мене як футболіста. І зробив комплімент. Дуже приємно від такого тренера отримувати компліменти. Я вважаю, що це також один із кращих тренерів світу. В нього багато чому після цієї гри навчилися. Дуже досвідчений тренер. Я завжди стежу за такими тренерами. Мені завжди імпонував і його Мілан, і його тренерська кар'єра, слідкую за нею. Дуже приємно.