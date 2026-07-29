Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я впевнений, немає ніякої зухвалості чи недооцінюючих факторів суперника. Це команда рівня Ліги чемпіонів. Я впевнений, Леандро це тільки-но підтвердив, що зараз ми на етапі, коли вивчили один одного ще краще. Це додасть у завтрашньому матчі більше агресивної гри в діях обох команд. Тому такі слова, якщо вони й звучали від моїх футболістів, мабуть, вони неправильно інтерпретовані або сказані на емоціях після матчу. Завтра ми чекаємо дуже тяжкої гри, однозначно. Ми це розуміємо. Завтра буде матч, який вирішуватиме подальшу долю проходу для кожної з команд. Налаштування на матч буде як у нас, так і у «Копенгагена».

Ми в іграх на євроарені не можемо припускатися таких помилок в обороні, які повторювалися в нас протягом зборів. Ми вже повинні бути мужиками, повинні розуміти ступінь відповідальності матчу. Це протистояння з двох матчів: виграв — пройшов далі.

Буде важливий день, і в цьому матчі потрібно мати максимальну увагу та концентрацію. Ці всі риси підходять під кожного гравця, про якого я говорив. Одному не вистачало концентрації (молодий гравець, ще не все розуміє), у другого з мотивацією все в порядку, але є проблеми в завершальній фазі. Над цим потрібно працювати, і на тренуваннях я йому на цьому наголошую. Це робочі моменти, де ми всі повинні ставати дорослішими. Це важливий фактор — фактор результату. Коли ти маєш усі ці риси, ти робиш результат.

Думаю, матч мало чим відрізнятиметься від попереднього. Єдине — однозначно чекаємо від «Копенгагена» більш агресивної гри, тому що вони грають удома, у них буде велика торсида (велика кількість вболівальників) ми це розуміємо. Але на нас це не повинно тиснути. Ми давно не грали проти таких трибун, де багато вболівальників. Що стосується володіння м'ячем та розвитку атак — ми повинні бути спокійними. Потрібно відзначити, що в обороні «Копенгагена» є проблеми, але вони мають дуже сильний атакуючий потенціал попереду. Ми це розуміємо. Тому й у першому матчі було забито багато голів. Це говорить як про силу суперника, так і про помилки в обороні. Ми повинні ставати кращими в оборонних діях. Завтра матч, у якому кожна з команд прагнутиме виграти. Це стосується як «Копенгагена», так і нас.

До Копенгагена приїхали Коноплянка і Зозуля? Це підтримка для нас. Звісно, ми дуже раді їх бачити. Ми багато часу провели на полі як футболісти. Це насамперед друзі, і вони приїхали підтримати нас у двох матчах. Дуже приємно, коли в нас є така підтримка та вболівальники на матчі-відповіді.

Над реалізацією потрібно працювати. Повторюся, ми дійсно маємо проблеми в оборонних діях. Але, ще раз підкреслю, це не стосується конкретно воротаря чи захисників — це стосується всієї команди. Проти м'яча грають усі. Дуже важливо мати компактність і починати зверху, тоді буде порядок і позаду. Це залежить від стилю нашої гри. Ми це прекрасно розуміємо. Розуміємо й те, що це потрібно покращувати та працювати над цим. Іншого виходу немає: тільки працювати та все виправляти.

Серія пенальті? Усе можливо. Ми повинні бути готові як до додаткового часу, так і до серії пенальті. Матч може скластися по-різному, тому ми готові до всього. На зборах ми попрацювали дуже добре: мали чудові умови та якісні спаринги. Готуємося до всього. Завтра ми повинні розуміти дві речі. Перше: атмосфера на стадіоні не повинна тиснути — ми маємо сприймати це так, що глядач прийшов подивитися на нас. Друге: потрібно розуміти важливість цього матчу, адже це гра за прохід до наступного етапу.

Удома трибуни мають певний вплив. Але якщо команда готова до того, щоб проходити цього суперника, має впевненість і провела роботу над помилками першого матчу, то на це не потрібно зважати. Як для нас, так і для «Копенгагена» ціль одна — прохід до наступного раунду.