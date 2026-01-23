Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про взаємодію з президентом клубу Геннадієм Буткевичем, підкресливши його повне залучення до життя команди та щире переживання за результат.

За словами наставника, власник Полісся буквально живе клубом, постійно перебуває у процесі та глибоко занурений у всі деталі. Ротань зазначив, що за свою тренерську кар'єру вкрай рідко стикався із таким ставленням керівника до власної команди.

«Президент робить для нашого клубу дуже багато, а то й надто багато. Я не можу навіть зараз сказати: «Дайте мені те чи інше». Президент просто живе цим клубом, він повністю занурений у нього. Я такого у своїй кар'єрі не зустрічав. Зустрічав у Динамо Київ – Суркіси були максимально занурені у футбол. І ось зустрів у Поліссі», - сказав Ротань для клубної пресслужби.

Раніше Ротань пригадав матч на чолі Полісся, який би йому хотілося забути.