Сергій Стаднюк

Арбітр першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся – Фіорентина (0:3) аліян агаєв не призначив пенальті після падіння вінгера житомирян Олександра Назаренка у боротьбі з захисником Марином Понграчичем. Раніше азербайджанський рефері та його асистенти працювали на т. з. «товариському матчі» між збірними росії та Нігерії (1:1).

Аналітик Полісся Євгеній Гресь вважає рішення, щонайменше, спірним. Свою думку фахівець підкріпив відео в Instagram. Також він поспілкувався з суддею після гри.

Після матчу підійшов до арбітра і розповів йому історію, як поруч з будинком футболіста, якого штовхнули в спину, прилетіла російська ракета. В Дніпрі. А потім запитав в нього, як він міг працювати на матчі збірної цих виродків. Той промовчав і пішов далі… Ми програли не через арбітра, але з цим хтось має щось робити? Євгеній Гресь

