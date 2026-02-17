Медальний залік Олімпіади-2026: Норвегія – на вершині, Австрія – в топ-5, Україна – без нагород
Десятку кращих команд замикає Японія
близько 19 годин тому
Представляємо медальний залік зимової Олімпіади-2026 станом на 16 лютого.
Норвегія займає лідерську позицію. Збірна Італії йде другою, але вже оновила свої рекорди як за кількістю золотих нагород, так і за кількістю нагород в цілому.
Україна продовжує перебувати без медалей. Австрія піднялася в топ-5.
Медальний залік XXV зимових Олімпійських ігор. Мілан, Італія
1. Норвегія – 28 медалей (12 золотих + 7 срібних + 9 бронзових)
2. Італія – 23 (8 + 4 + 11)
3. США – 19 (6 + 8 + 5)
4. Нідерланди – 12 (6 + 5 + 1)
5. Австрія – 15 (5 + 3 + 3)
6. Швеція – 11 (5 + 5 + 1)
7. Швейцарія – 10 (5 + 2 + 3)
8. Німеччина – 17 (4 + 7 + 6)
9. Франція – 15 (4 + 7 + 4)
10. Японія – 18 (4 + 5 + 9)
Підсумки 16 лютого на Олімпійських іграх-2026: як виступили українці
Поділитись