Розклад матчів Ліги чемпіонів УЄФА на 19 серпня
Сьогодні відбудуться перші матчі раунду плейоф кваліфікації
близько 2 годин тому
UEFA Champions League
Сьогодні, 19 серпня, стартують перші поєдинки раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026. У програмі ігрового дня три матчі.
Розклад матчів Ліги чемпіонів 19 серпня (час початку - київський):
22:00 Рейнджерс – Брюгге
22:00 Црвена Звезда – Пафос
22:00 Ференцварош – Карабах
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький ПСЖ. У фіналі минулого сезону команда розгромила італійський Інтер з рахунком 5:0. Парижани також здобули Суперкубок УЄФА, перегравши у фіналі англійський Тоттенгем.
Поділитись