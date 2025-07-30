Львівський Рух уклав угоду з 22-річним захисником Юрієм Копиною, який до останнього моменту готувався підписати контракт із Епіцентром, повідомляє Татотаке.

Копина тренувався з дебютантом УПЛ і планував залишитися в команді напередодні старту нового сезону. Однак Рух несподівано вийшов на гравця та запропонував свій варіант продовження кар’єри. Сам футболіст погодився на пропозицію клубу зі Львова, зважаючи на перспективи в команді.

Причиною швидкої реакції Руха став потенційний відхід з клубу Віталія Романа. Основний правий захисник львів’ян залишить клуб і продовжить кар’єру в одному з європейських чемпіонатів. У Русі оперативно закрили вакансію, зробивши ставку на універсального оборонця.

Юрій Копина — вихованець львівського футболу. Грав за Металіст, Рух і Олександрію. У сезоні 2024/25 провів 17 матчів у складі Олександрії, відзначився однією результативною передачею. Може зіграти як правого, так і центрального захисника, а також опорного хавбека. Після закінчення минулого чемпіонату Копина залишив Олександрію у статусі вільного агента.