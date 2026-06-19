Павло Василенко

Рух на офіційному сайті опублікував заяву, в якій йдеться про те, що клуб збереже професійний статус, але зробить ставку на розвиток молодих гравців.

Новий сезон львів’яни, які знялися з УПЛ, проведуть у Другій лізі, до матчів якої планують активно залучати вихованців власної академії. При цьому юнацька команда продовжить виступи Національній лізі U-19, де перед нею стоїть задача здобути чемпіонський титул.

Також керівництво визначилися з новим головним тренером першої команди. Місце Іван Федика, який очолив тернопільську Ниву, зайняв 47-річний Богдан Єсип, який до цього очолював юнацьку команду жовто-чорних.

Раніше Есип працював асистентом у Сумах і Вересі, головним тренером Сум, а також спортивним директором Тростянця.

До тренерського штабу Єсипа увійшли помічник Сергій Рибалка, тренер з фізичної підготовки Олексій Дитятьєв та аналітик Кирило Богатир.