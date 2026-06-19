Рух представив нового головного тренера команди
Хто очолив львівську команду?
близько 1 години томуПідписатися в
Рух на офіційному сайті опублікував заяву, в якій йдеться про те, що клуб збереже професійний статус, але зробить ставку на розвиток молодих гравців.
Новий сезон львів’яни, які знялися з УПЛ, проведуть у Другій лізі, до матчів якої планують активно залучати вихованців власної академії. При цьому юнацька команда продовжить виступи Національній лізі U-19, де перед нею стоїть задача здобути чемпіонський титул.
Також керівництво визначилися з новим головним тренером першої команди. Місце Іван Федика, який очолив тернопільську Ниву, зайняв 47-річний Богдан Єсип, який до цього очолював юнацьку команду жовто-чорних.
Раніше Есип працював асистентом у Сумах і Вересі, головним тренером Сум, а також спортивним директором Тростянця.
До тренерського штабу Єсипа увійшли помічник Сергій Рибалка, тренер з фізичної підготовки Олексій Дитятьєв та аналітик Кирило Богатир.
Поділитись