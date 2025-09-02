Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш підтримав Александера Ісака, який зі скандалом залишив Ньюкасл і перейшов у Ліверпуль.

Я вітаю Ісака з переходом. Я не знаю всіх подробиць, тож мені складно говорити про цю ситуацію.

Коли футболіст не потрібен клубу, відбувається зовсім протилежне, у гравця немає жодної влади. Клуб може робити буквально що завгодно, – сказав Дьокереш про свого партнера по збірній, повідомляє ESPN.