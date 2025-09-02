Дьокереш: «Вітаю Ісака з переходом»
Форвард Арсенала відреагував на трансфер форварда з Ньюкасла у Ліверпуль
близько 1 години тому
Віктор Дьокереш / фото - Арсенал
Форвард збірної Швеції Віктор Дьокереш підтримав Александера Ісака, який зі скандалом залишив Ньюкасл і перейшов у Ліверпуль.
Я вітаю Ісака з переходом. Я не знаю всіх подробиць, тож мені складно говорити про цю ситуацію.
Коли футболіст не потрібен клубу, відбувається зовсім протилежне, у гравця немає жодної влади. Клуб може робити буквально що завгодно, – сказав Дьокереш про свого партнера по збірній, повідомляє ESPN.
Нагадаємо, сам Дьокереш мав схожу з Ісаком ситуацію під час трансферу з португальського Спортінга до лондонського Арсенала