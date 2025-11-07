Павло Василенко

6 листопада київське Динамо розгромило боснійський Зрински – 6:0. Один з шести голів забив 36-річний вінгер Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну на 67-й хвилині за рахунку 4:0.

Колишній головний тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився думкою щодо того, чи правильно наставник біло-синіх Олександр Шовковський використовує Ярмоленка.

«Все правильно Шовковський зробив. Ось так і треба використовувати Ярмоленка, випускати під кінець гри. На останні 20-25 хвилин, бо на більше його вже не вистачає, на жаль... А пів години Андрій ще може відпрацювати на рівні. І справа не лише у тому, що він вже віковий гравець, а ще й тому, що партнерів у нього немає висококласних, які б створювали для нього моменти, якщо тренер й надалі випускатиме його грати в нападі, а не півзахисті».

Наразі київська команда займає 24-е місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три бали.

Календар матчів Динамо у Лізі конференцій

4-й тур. 27 листопада. Омонія (Кіпр) – Динамо

5-й тур. 11 грудня. Фіорентина (Італія) – Динамо

6-й тур. 18 грудня. Динамо – Ноа (Вірменія)