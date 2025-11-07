У четвер, 6 листопада, у матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій київське Динамо з рахунком 6:0 перемогло боснійський Зріньські. Поєдинок був номінально домашнім для української команди, але через війну проходив у Любліні (Польща).

Після матчу головний тренер Зріньські Ігор Штимац прокоментував причини поразки, його слова передає сайт dynamo.kiev.ua:

Я повинен взяти на себе відповідальність за це. Мабуть, я прорахувався. Я випустив багато молодих гравців, тому що у нас убивчий ігровий ритм, а вже в неділю нас чекає дуже складний матч у чемпіонаті. Ми хочемо вистояти на всіх фронтах, тому доводиться приймати рішення щодо ротації складу.

Результат розгромний, неприємний, але ми повинні бути сильними й негайно підняти голови, залишивши в минулому ту печаль, яка зараз нас усіх поглинає. Тому що, повторюся, вже через кілька днів у нас дуже важливий матч у чемпіонаті, — сказав Штимац.