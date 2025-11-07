Тренер Зріньські Штимац: «Прорахувався, випустивши проти Динамо багато молодих гравців»
Коуч боснійців взяв відповідальність за розгром на себе
близько 1 години тому
У четвер, 6 листопада, у матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій київське Динамо з рахунком 6:0 перемогло боснійський Зріньські. Поєдинок був номінально домашнім для української команди, але через війну проходив у Любліні (Польща).
Після матчу головний тренер Зріньські Ігор Штимац прокоментував причини поразки, його слова передає сайт dynamo.kiev.ua:
Я повинен взяти на себе відповідальність за це. Мабуть, я прорахувався. Я випустив багато молодих гравців, тому що у нас убивчий ігровий ритм, а вже в неділю нас чекає дуже складний матч у чемпіонаті. Ми хочемо вистояти на всіх фронтах, тому доводиться приймати рішення щодо ротації складу.
Результат розгромний, неприємний, але ми повинні бути сильними й негайно підняти голови, залишивши в минулому ту печаль, яка зараз нас усіх поглинає. Тому що, повторюся, вже через кілька днів у нас дуже важливий матч у чемпіонаті, — сказав Штимац.
Свій наступний матч у чемпіонаті Боснії і Герцеговини підопічні Штимаца проведуть у неділю, 9 листопада, проти Железнічара. Зріньські зараз посідає 2 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату своєї країни, а Железнічар йде третім, між командами 5 очок різниці.
Матеріали по темі
Нещерет дав характеристику супернику Динамо, якого розтрощили в Лізі конференцій
близько 8 годин тому