Михайло Цирук

Ну нарешті! Нарешті ми дочекалися того дня, коли виступ українських клубів у єврокубках не розчарував і не дав жодних підстав для критики ані Шахтаря, ані Динамо. Дві перемоги наших команд на євроарені на одному тижні, а в цьому випадку навіть в один день - явище вже трохи призабуте.

Востаннє таке траплялося у сезоні 2023/24. Тоді в матчі другого туру групового етапу ЛЧ Шахтар переміг Антверпен (3:2), а в Лізі конференцій луганська Зоря переграла той таки Брейдаблік (1:0). Виходить, нам просто треба частіше грати з Брейдабліком!

І навіть не думайте говорити, що радіти нема чому, адже у наших грандів були слабкі суперники. Так, вони справді слабкі. Але чи достатньо сильні Шахтар та Динамо, аби ми перебирали харчами? Чи не ми два тижні тому плювалися після поразок від Легії та Самсунспора?

Відмовлятися радіти перемогам над скромними суперниками зараз - це все одно що відмовлятися тішитися за людину, яка після перелому ноги та тривалої реабілітації починає робити перші кроки, бо ж ходити - це загалом нормально. Тож радійте успіхам нашого хворого та немічного футболу, поки є така можливість. Бо коли буде наступна - не знає ніхто.

Шахтар - Брейдаблік 2:0. Без спротиву

Першим свою справу зробив донецький Шахтар, котрий просто не відчув ісландський Брейдаблік. Туран знову випустив доволі експериментальний склад, але загалом міг випускати ще експериментальніший, бо суперник, відверто, ні про що. Ісландці провели у своєму штрафному майданчику буквально весь матч, і за всю гру вибігли в атаку тричі: один раз наприкінці першого тайму, а ще два - наприкінці другого, коли вже горіли 0:2. Нічим цікавим ці спроби не завершилися.

Тож для Шахтаря це була гра до першого голу, бо відігратися опонент просто був не здатен. Саме тому точному удару Бондаренка так тішився Туран і Срна з Палкіним: усім було зрозуміло, що справу зроблено. Не відчуваючи спротиву, Шахтар нікуди не поспішав, не форсував події на полі та зовсім не сумнівався, що переможе так чи інакше. І в цілому гірники мали рацію.

Для людини, що не вболіває за Шахтар, це, мабуть, був абсолютно нудний матч, у якому протягом більшої частини ігрового часу не відбувалося зовсім нічого, і подивившись який нейтральний уболівальник пішов би спати з твердим переконанням, що Ліга конференцій - слабкий турнір з низьким рівнем футболу.

Але результат - на табло, він на користь Шахтаря, і це найголовніше. Його, окрім голу Бондаренка після подачі кутового, забезпечив ще й точний удар Еліаса. Тож все завершилося, спокійними, робочими 2:0, після яких донеччани продовжують крокувати до своєї мети - фініш у топ-8. І якщо з такими суперниками, які чекають на команду Турана попереду, вона цього не зробить - це буде дуже дивно та несподівано.

Динамо - Зрінськи 6:0. День, коли склалося все

Здавалося б, до чого можна причепитися, коли команда перемагає 6:0? Але я таки спробую - до стартових хвилин. Після такої гольової феєрії мало хто згадає, що в перші 6 хвилин зустрічі Динамо дозволило супернику створити три моменти, і якби боснійці змогли реалізувати хоч один з них…

Але не змогли - і слава Богу. Далі Динамо отямилося і забрало ініціативу у свої руки та ноги. А гол Попова після кутового на 21 хвилині, здається, зламав гостей, адже далі на полі була тільки одна команда. Ця команда могла знімати питання щодо переможця ще в першому таймі: чудові моменти мали Буяльський та Піхальонок.

Але все найцікавіше в цій грі сталося в другому. На старті другої половини кияни знову забили зі стандарту: цього разу на допомогу прийшов швидкий розіграш штрафного з результативним прострілом Піхальонка на Герреро. А гол Кабаєва вже за 3 хвилини остаточно добив боснійців та позбавив їх останньої надії відігратися.

Далі команда Шовковського просто куражилася: спочатку Буяльський вийшов віч на віч та розстріляв воротаря суперника, після цього своє слово сказали Шапаренко та Ярмоленко, які вийшли на заміну: перший асистував, другий забив. А під завісу матчу сталося щось аномальне - забив Владислав Бленуце, який без жодної конкуренції забрав статус найгіршого придбання киян під час останньої трансферної кампанії.

Динамо виграє в основній стадії єврокубків - це вже рідкість. А коли Динамо ще й ось так от трощить суперника - просто свято. Біло-сині повторили свою найбільшу в історії перемогу в основній стадії європейських турнірів, а востаннє перемогти в фінальній частині єврокубків більше, ніж в один мʼяч, вдавалося 7 років тому, 8 листопада 2018 року, коли команда під керівництвом Олександра Хацкевича обіграла в Києві французький Ренн (3:1).

У матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ, ФК Шахтар Донецьк