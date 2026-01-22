Ярмоленко: «Завжди радий грати за збірну, але, перш за все, я маю добре грати за Динамо»
Вінгер київського Динамо відповів на запитання про те, чи зіграє ще за збірну
близько 1 години тому
Андрій Ярмоленко/фото: Динамо
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував питання щодо можливого продовження виступів за збірну України.
«Я завжди радий грати за збірну. Але, перш за все, я маю добре грати за Динамо, забивати якомога голів, віддавати якнайбільше результативних передач, показувати хороший результат. А потім побачимо, що буде.
Збірна? Не знаю. Треба запитати про це головного тренера Сергія Реброва. Ніколи не знаєш, коли тебе викличуть, але завжди сподіваєшся на це».
Наразі Ярмоленко провів у складі національної команди 125 матчів та відзначився 46 забитими м'ячами.
