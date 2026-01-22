Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував питання щодо можливого продовження виступів за збірну України.

«Я завжди радий грати за збірну. Але, перш за все, я маю добре грати за Динамо, забивати якомога голів, віддавати якнайбільше результативних передач, показувати хороший результат. А потім побачимо, що буде.

Збірна? Не знаю. Треба запитати про це головного тренера Сергія Реброва. Ніколи не знаєш, коли тебе викличуть, але завжди сподіваєшся на це».