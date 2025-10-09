Капітан Парі Сен-Жермен Маркіньйос може залишити клуб улітку 2026 року, повідомляє L'Equipe. Бразильський захисник вже після минулого сезону міг перебратися до Саудівської Аравії, отримавши вкрай вигідні фінансові пропозиції, проте тоді вирішив залишитися в Парижі.

Тепер клуби із Саудівської Аравії мають намір відновити спроби запросити Маркіньйоса, і цього разу захисник, за інформацією джерела, може розглянути можливість переходу.

У ПСЖ не утримуватимуть свого капітана, бо вже визначилися з потенційною заміною — вибір впав на українця Іллю Забарного. Зазначається, що Луїса Енріке вразили його агресивна манера гри та вміння просувати м'яч, незважаючи на не найвищу стартову швидкість.

У сезоні 2025/26 Забарний провів за паризький клуб вісім матчів у всіх турнірах і встиг відзначитися одним забитим м'ячем.

Раніше стала відома оцінка Забарного за матч з Ліллем.