Павло Василенко

Єгипетський вінгер Трабзонспора Мохамед Салах опинився в центрі уваги турецької та світової громадськості після незвичайного прийому, який йому влаштували в Туреччині.

Мер муніципалітету Йомра в провінції Трабзон Мустафа Бійїк вирішив віддати безпрецедентну шану відомому футболісту, щойно дізнався, що той зупиниться в цьому районі.

Зокрема, мер офіційно запропонував назвати вулицю, де в майбутньому житиме єгипетський ас, «вулицею Мохамеда Салаха». Таким чином, місцева влада намагається максимально використати присутність однієї з найбільших футбольних зірок світу для просування туристичного та спортивного іміджу регіону.

Місцеві мешканці також із великим захопленням сприйняли цю ініціативу, висловлюючи радість від того, що у їхньому районі житиме футболіст такого калібру.

Окрім незвичайних почестей, яких, як зазначається, за свою кар'єру не отримували навіть Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, Салах має і першокласні фінансові доходи.

Ініціатива вже привернула величезну увагу ЗМІ, тому очікується, що район може стати справжньою визначною пам'яткою для численних шанувальників футболу та допитливих туристів.