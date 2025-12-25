Легендарний нападник київського Динамо Олег Саленко у інтерв'ю meta.ua поділився своєю думкою щодо звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера чемпіона України.

– Олеже, після минулого чемпіонського сезону ви припускали, що в Динамо може статися регрес, насамперед у результатах?

– Звичайно, ні. Але виявилося, що таке можливе і досить швидко. На мій погляд, усередині команди були серйозні проблеми. Зміну тренера потрібно було робити раніше. Ми, до речі, через цю тему посварилися з Григорієм Михайловичем Суркісом. У підсумку сталося саме те, про що я неодноразово говорив.

Також раніше Олег Саленко вимагав відставки Олександра Шовковського.