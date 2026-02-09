Колишній нападник київського Динамо Олег Саленко пояснив, чому свого часу відмовився від можливості очолити дублюючий склад Оболоні та так і не зробив повноцінний крок у тренерській карʼєрі у великому футболі.

Я свого часу закінчив тренерські курси, тому всі можливості були. Потім, коли мені почав Слободян пропонувати тренувати дубль Оболоні, я зрозумів, що щось не те. Звичайно, хотілося вище. Я ж тоді щойно все закінчив, а потім якось усе змістилося.

Просто я тоді добре спілкувався зі Слободяном, він каже: ось варіант. А інші пропозиції я якось особливо не розглядав.

Я тоді вже відходив від футболу. І мені або першу команду давати, або все. Та й чемпіонат тоді був інший. Оболонь — це команда, яка ще не мала потенціалу. Є грошовий запас, пивний запас є, а більше нічого ще не було. Лише потім вони почали підніматися, — сказав Олег Саленко у програмі на YouTube-каналі Футбольний диван.