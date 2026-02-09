Степанов дізнався свою оцінку за другий матч у складі Утрехта
Команда українця поступилася Феєнорду
10 хвилин тому
Артем Степанов/фото: Утрехт
У рамках 22-го туру чемпіонату Нідерландів Утрехт на своєму полі приймав Феєнорд. Матч завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0 і єдиний гол забив Таргаллін на 10-й хвилині зустрічі.
Український нападник Артем Степанов з'явився на полі у другому таймі, замінивши після перерви Боздогана та провів за команду 45 хвилин. Портал SofaScore оцінив його гру у 6,2 бала. За цей час форвард зробив 14 передач, з яких 9 були точними, і виграв дві верхові дуелі з п'яти.
На даний момент команда Степанова посідає 13-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, набравши 24 очки.
Поділитись