Італійська Салернітана оголосила про зміну на тренерському містку. Новим наставником команди став Серсе Космі, який не працював головним тренером із 2022 року.

Попереднім місцем роботи спеціаліста була хорватська Рієка. Там співпраця з Космі виявилася нетривалою та залишила неоднозначні враження. Відтоді тренер перебував без клубу.

У Салернітані він замінив Джузеппе Раффаеле, якого було звільнено після поразки від Монополі.

Зараз команда виступає в Серії С — третьому за силою дивізіоні італійського футболу. Водночас турнірне становище клубу дозволяє розраховувати на підвищення в класі. Після чергового туру Салернітана посідає третє місце в таблиці та зберігає хороші шанси на вихід до Серії B.