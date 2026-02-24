Салернітана призначила легендарного Космі новим головним тренером
Італійський фахівець повернеться до роботи після паузи з 2022 року
39 хвилин тому
Італійська Салернітана оголосила про зміну на тренерському містку. Новим наставником команди став Серсе Космі, який не працював головним тренером із 2022 року.
Попереднім місцем роботи спеціаліста була хорватська Рієка. Там співпраця з Космі виявилася нетривалою та залишила неоднозначні враження. Відтоді тренер перебував без клубу.
У Салернітані він замінив Джузеппе Раффаеле, якого було звільнено після поразки від Монополі.
Зараз команда виступає в Серії С — третьому за силою дивізіоні італійського футболу. Водночас турнірне становище клубу дозволяє розраховувати на підвищення в класі. Після чергового туру Салернітана посідає третє місце в таблиці та зберігає хороші шанси на вихід до Серії B.
