Грізманн може залишити Атлетіко та перебратися до МЛС
Французький форвард має варіанти продовження кар’єри у США
9 хвилин тому
34-річний нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн може змінити клуб уже найближчим часом. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, яку він оприлюднив у соціальних мережах, француз розглядає можливість переїзду до американської МЛС.
Як повідомляє джерело, форвард має кілька варіантів продовження кар’єри за океаном. Головним претендентом на досвідченого гравця називають Орландо Сіті.
Чинна угода Грізманна з мадридським клубом розрахована до літа 2027 року. Орієнтовна ринкова вартість нападника становить 11 мільйонів євро.
У поточному сезоні чемпіонату Іспанії француз провів 22 матчі, у яких відзначився шістьма забитими м’ячами.
В 25 турі Ла Ліги Атлетіко обіграв Еспаньол з рахунком 4:2.
