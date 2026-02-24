Володимир Кириченко

Колишній претендент на титул у хевівейті Дерек Чісора (36-13, 23 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV розповів, як чемпіону світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександру Усику (24-0, 15 КО) уникнути поєдинку проти обов'язкового претендента за лінією WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Чісора вважає, що Олександр може просто відкупитися від цього бою.

«WBC призначив бій Усика проти Кабайєла? Не знаю, подивимося. Усик зібрався битися з кікбоксером (раніше Туркі Аль аш-Шейх заявив, що хоче звести Усика в рингу з Ріко Верхувеном, – прим.). Є один спосіб, як він може це зробити: зателефонувати в WBC, зробити невеликий внесок – і ти будеш захищати титул WBC аж наступного року».

Раніше WBC дозволив Усику провести добровільний захист, але потім в обов'язковому порядку битися з Кабайєлом.