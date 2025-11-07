Сергій Разумовський

У третьому турі загального етапу Ліги конференцій Самсунспор у рідних стінах розгромив мальтійський Хамрун Спартанс.

Рахунок відкрив Гольсе на 18-й хвилині, а після перерви господарі закріпили перевагу. Кілінч забив на 58-й, а Маріус поставив крапку під завісу зустрічі. Турецька команда контролювала темп і без особливих проблем утримала комфортний результат.

Цікаво, що обидві команди вже грали з київським Динамо цього сезону, і всі три матчі завершилися з аналогічним рахунком 3:0. Кияни двічі розгромили Хамрун у кваліфікації Ліги чемпіонів (3:0; 3:0), зате програли Самсунспору на загальному етапі Ліги конференцій (0:3).

До вашої уваги огляд матчу.

Самсунспор набрав дев'ять очок і сенсаційно очолив турнірну таблицю. Таку ж кількість балів мають Цельє та Майнц. Хамрун залікових пунктів ще не набирав і є другим з кінця.

Ліга конференцій. Загальний етап, третій тур

Самсунспор – Хамрун Спартанс 3:0

Голи: Гольсе, 18, Кілінч, 58, Маріус, 77