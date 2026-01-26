Форвард англійського Сандерленду Назарій Русин може повернутися до чемпіонату України, який він залишив у вересні 2023 року, повідомляє ТаТоТаке.

Головний тренер «чорних котів» Режіс Ле Брі не розраховує на 27-річного нападаючого, оскільки той не входить до його довгострокових планів. Клуб готовий попрощатися з українцем, щоб звільнити місце у заявці для інших легіонерів.

Основним претендентом на Русина є львівські Карпати, які планують посилити атакувальну лінію у трансферне зимове вікно. Проте перепоною може стати позиція польської Арки з Гдині, де форвард виступає на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Якщо польський клуб не погодиться достроково повернути гравця, Карпатам доведеться чекати на наступний трансферний період. Цього сезону Русин провів 13 матчів і відзначився одним забитим голом.

