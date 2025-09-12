Стало відомо, чи зіграє Судаков дебютний матч за Бенфіку
Ексгравець Шахтаря потрапив до заявки
8 хвилин тому
Георгій Судаков / Фото - Бенфіка
Бенфіка оголосила стартовий склад на поєдинок 5 туру Прімейра-ліги проти Санта-Клари.
Після повернення з розташування збірної України місце у старті отримав Анатолій Трубін, натомість Георгій Судаков вперше потрапив до заявки віцечемпіона Португалії та може з'явитись з лавки.
Ексфутболіст Шахтаря встиг в соцмережах викласти світлину з роздягальні Бенфіки.
Стартовий свисток пролунає о 22:15 за Києвом.