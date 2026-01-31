Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі підбив підсумки стартового матчу 23 туру Серії А проти Дженоа (3:2). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Я радий, перш за все, за хлопців. Це складний час із ситуаціями, які ще незрозумілі. Командабула не в найкращій формі, і це було видно вже в перші півгодини + зосереджена, але напружена.

Ми добре грали в другій половині першого тайму і особливо в першій половині другого. Це дозволило нам отримати перевагу в 2 голи. Далі був пенальті, і було відчуття, що, гра буде нічийною. Ця команда, можливо, не в найкращій формі, але у них велике серце і душа.

Я пишаюся цими хлопцями; вони грали у складних умовах з невеликою кількістю гравців, але вони дали про себе знати. Цей жест - ще один прояв любові від Лаціо, пояснив Саррі.