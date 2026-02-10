Саудівський клуб розпочав перемовини по Салаху
Єгипетський вінгер може продовжити кар'єру в Аль-Іттіхаді
40 хвилин тому
Мохамед Салах/фото: Ліверпуль
Єгипетський вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може змінити клуб та продовжити кар'єру в Аль-Іттіхаді. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
За даними джерела, представник чемпіонату Саудівської Аравії вже розпочав переговори з агентами 33-річного футболіста, опрацьовуючи можливий трансфер.
У нинішньому сезоні Салах провів 25 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, відзначившись шістьма забитими м'ячами та шістьма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що саудівські клуби готові утричі підвищити зарплату Салаху.