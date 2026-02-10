Клуби Саудівської Аравії мають намір зробити масштабну фінансову пропозицію нападнику Ліверпуля Мохамеду Салаху, щоб залучити його до місцевої Про-Ліги. За інформацією Mirror, у разі згоди 33-річного єгиптянина його тижнева зарплата може зрости до 1,2 млн фунтів.

У Саудівській Аравії розглядають Салаха як потенційну головну зірку чемпіонату, особливо на тлі можливого відходу Кріштіану Роналду з Аль-Насра найближчим часом.

Зазначається, що Ліверпуль може бути готовий розстатися з одним із лідерів команди. Продаж вінгера дозволив би мерсисайдцям суттєво скоротити зарплатний фонд, а також отримати значну суму за трансфер. Клуб зацікавлений завершити можливу угоду до старту чемпіонату світу 2026 року.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. У сезоні 2025/2026 він провів 25 матчів у всіх турнірах, забив шість м’ячів та віддав шість результативних передач. Контракт футболіста з англійським клубом чинний до літа 2027 року. За даними Capology, його заробітна плата за чинною угодою становить 400 тисяч фунтів на тиждень до сплати податків. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.