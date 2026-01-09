Семеньо пояснив, чому обрав 42 номер у Манчестер Сіті
Півзахисник Борнмута перебрався до складу містян
близько 1 години тому
Антуан Семеньо / фото - Getty
Новий вінгер Манчестер Сіті Антуан Семеньйо обрав для виступів у складі чемпіонів Англії 42-й ігровий номер.
Це був мій перший номер, коли я виступав за Брістоль Сіті. Я обирав між 42 і 24, але 24 був недоступний. Тому я вирішив повернутися до свого старого номера. Він завжди був для мене джерелом натхнення, — сказав Семеньйо в коментарі пресслужбі Манчестер Сіті.
Цікаво, що раніше під 42-м номером у Манчестер Сіті грав легендарний івуарійський півзахисник Яя Туре.
Антуан Семеньйо підписав контракт із городянами до літа 2031 року. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала близько 72 мільйонів євро.
