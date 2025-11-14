«Першим таймом я задоволений». Ребров – про установку на гру з Францією
Збірна України без шансів програла фавориту і втратила шанси на пряму путівку до Північної Америки
Головний тренер збірної України Сергій Ребров після розгромної поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) розповів про ізоляцію нападника Романа Яремчука під час гри, а також про установку на зустріч. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Чому виникали розриви між атакою й обороною? Коли ти довго обороняєшся, у тебе просто немає сил для контратак. Ми говорили про це гравцям перед матчем і в перерві: проти Франції важливо не сідати занадто низько. Але суперник змусив нас захищатися глибоко, і нам рідко вдавалося виходити в контратаки.
Щодо установки на гру, першим таймом я задоволений. Ми не планували сідати настільки низько у власний штрафний майданчик — це суперник змусив нас так глибоко оборонятися. Французи часто змінювали напрямок атак, і після першого тайму ми справді виглядали стомленими. Коли ти виходиш на гру й розумієш, що вона не так багато вирішує... Певною мірою гравці теж це відчували: головне — вистояти.
