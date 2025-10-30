Вихованець школи Динамо Дмитро Богданов дебютував за основну команду берлінського Уніона в матчі 1/16 раунду Кубка Німеччини проти минулорічного фіналіста Армінії. Матч у німецькій столиці завершився з рахунком 2:1.

Обмінявшись голами всередині першого тайму команди дотягнули до екстратаймів, аби визначити долю путівки в 1/8 фіналу.

На 67-й хвилині український нападник Уніона вперше зіграв в основному складі та допоміг команді зі Східного Берліна забити переможний гол на 106-й хвилині, коли рикошетом від Богданова м'яч потрапив до Дукі, який впритул розстріляв ворота Білефельда та вивів столичну команду далі по сітці Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини. 1/16 фіналу

Уніон - Армінія 2:1

Голи: Кверфельд, 11, Дукі, 106 - Момулу, 27

В Уніона не залишилося багато часу на святкування: вже 1 листопада о 15:30, команда Богданова прийматиме Фрайбург на стадіоні «Ан дер Альтен Ферстайрі».

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться в Німецькому музеї футболу в Дортмунді і буде транслюватися в прямому ефірі в рамках спортивного репортажу ZDF з 18:55.

